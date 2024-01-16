«Жирона» может подписать третьего украинца

Футбольный агент Константин Нестеренко, представляющий интересы игрока сборной Украины Александра Пихалёнка, высказался о возможном переезде своего клиента в Европу.

«Пихалёнком интересуется очень много клубов. Среди них «Жирона», «Монца», «Бешикташ», «Олимпиакос» и другие. Также были контакты с клубами МЛС, чемпионатов Польши и Украины», - передает слова агента ua.tribuna.com.

Если Пихалёнок перейдет в «Жирону», то станет третьим украинским футболистом в испанской команде. Цвета клуба уже защищают хавбек Виктор Цыганков и нападающий Артём Довбик.

В данный момент команда лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 49 баллов.