Легендарный Роналдо намекнул, куда перейдёт Мбаппе

Бывший нападающий мадридского «Реала» Роналдо дал комментарий касательно потенциального трансфера звезды «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «королевский» клуб.

«Место для такой звезды всегда есть в любом клубе. Что мне известно о переходе Килиана в «Реал»? В Париже я пообщался с ним, и он уже немного говорил на испанском языке. Это хороший намек на сделку», - передает слова легендарного бразильца Goleada Euro.

Ранее сообщалось, что Мбаппе выбирает между тремя вариантами. Он может перейти в «Реал» и «Ливерпуль», а также остаться в «ПСЖ», подписав с парижским грандом новое трудовое соглашение.

«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе