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Легендарный Роналдо намекнул, куда перейдёт Мбаппе

16 Января 2024 • 08:47 Комментировать (2)

Бывший нападающий мадридского «Реала» Роналдо дал комментарий касательно потенциального трансфера звезды «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «королевский» клуб.

«Место для такой звезды всегда есть в любом клубе. Что мне известно о переходе Килиана в «Реал»? В Париже я пообщался с ним, и он уже немного говорил на испанском языке. Это хороший намек на сделку», - передает слова легендарного бразильца Goleada Euro.

Ранее сообщалось, что Мбаппе выбирает между тремя вариантами. Он может перейти в «Реал» и «Ливерпуль», а также остаться в «ПСЖ», подписав с парижским грандом новое трудовое соглашение.

«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе

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Реал Мадрид Роналдо ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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One Live
16 Января 2024 в 09:25
Пусть уже Мбаппе на Марс отправится играть в футбол, надоела эта Санта - Барбара с переходом в Реал, да и не нужен он особо сейчас Реалу!
InterSan
16 Января 2024 в 08:57
Если продать Вини за 150 млн в МЮ и бесплатно взять Мбапе - вроде бы и неплохо.
Ведь 150 млн помогут купить Холланда.
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