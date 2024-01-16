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Звезда «Реала» назвал Месси лучшим игроком года

16 Января 2024 • 08:28 Комментировать

Стало известно, как проголосовал полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич при выборе лучшего футболиста 2023 года по версии ФИФА.

На первое место звездный хавбек поставил аргентинского нападающего Лионеля Месси, выступающего в МЛС за американский клуб «Интер Майами». Вторую строчку Модрич отдал полузащитнику «Манчестер Сити» Родри Эрнандесу, а на третью поставил соотечественника Марсело Брозовича из саудовского «Аль-Насра».

Напомним, что по итогам голосования обладателем престижной индивидуальной награды стал 36-летний Месси, который не смог приехать на вручение.

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