Лунин высказался о победе «Реала» в Суперкубке

Украинский вратарь Андрей Лунин, выступающий за мадридский «Реал», высказался о победе над каталонской «Барселоной» в финальном матче Суперкубка Испании. «Сливочные» выиграли с крупным счетом 4:1.

«Хочу посвятить эту победу всем украинцам. Для меня большая гордость представлять свою страну по всему миру», - гласит сообщение футболиста в социальных сетях.

Лунин является игроком «королевского» клуба с 2018 года. Срок действующего трудового соглашения между вратарем и «сливочными» рассчитан до окончания сезона-2024/2025. Трансферная стоимость украинца сейчас оценивается в восемь миллионов евро.