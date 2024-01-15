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​«Фенербахче» договорился с защитником «Атлетико»

15 Января 2024 • 18:28 Комментировать

Защитник «Атлетико» Чаглар Сёюнджю может сменить клубную прописку в обозримом будущем. Как сообщает в социальных сетях журналист Ягыз Сабунджоглу, о переходе в свои ряды с 27-летним футболистом договорился «Фенербахче». Стамбульский клуб уже связался с «Атлетико» и сделал предложение по аренде Сёюнджю. Теперь «канарейки» ждут ответа «матрасников».

В сезоне 2023/2024 Чаглар Сёюнджю поучаствовал только в девяти матчах «Атлетико». В них защитник сборной Турции не отмечался результативными действиями.

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Сёюнджю в 12 миллионов евро.

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