​Стало известно, когда Хави могут уволить из «Барселоны»

«Барселона» разочаровала армию своих фанатов по всему миру. В воскресенье вечером «сине-гранатовые» крупно – со счётом 1:4 – проиграли «Реалу» в финале Суперкубка Испании. Несмотря на плохой результат, увольнение Хави с должности главного тренера в ближайшее время не ожидается.

Как сообщает испанское издание Sport, руководители «Барселоны» оценят работу Хави в конце сезона. Если каталонцы плохо выступят, то молодой тренер может потерять должность. А пока в клубе верят в Хави и считают, что «сине-гранатовые» сохраняют шансы на успех в трёх турнирах – в Ла Лиге, в Лиге чемпионов и в Кубке Испании.

Напомним, что действующий контракт Хави с «Барселоной» рассчитан до конца сезона 2024/2025. В нём прописана опция продления ещё на год.

​«Барселона» теряет веру в Хави