В воскресенье «Барселона» разочаровала своих болельщиков. Каталонская команда проиграла «Реалу» в финале Суперкубка Испании, причём крупно – со счётом 1:4. Журналист Жоан Фонтес из Bar Cantales сообщил о том, что каталонский гранд теряет веру в главного тренера команды Хави.

В то же время отмечается, что спортивный директор «Барселоны» Хави стал подвергать сомнению решение клуба подписать полузащитника Илкая Гюндогана.

При этом в Испании ранее появлялась и информация о том, что боссы «Барселоны» продолжают поддерживать Хави.

Отметим, что «Барселона» сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании.