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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти догнал Зидана по трофеям в «Реал» – выше только один тренер

15 Января 2024 • 14:37 Комментировать

В воскресенье вечером «Реал» разгромил «Барселону» со счётом 4:1 в финале Суперкубка Испании. Главным героем встречи стал нападающий Винисиус Жуниор, который стал автором хет-трика.

У Карло Анчелотти теперь 11 трофеев в «Реале», и по этому показателю итальянец догнал Зинедина Зидана. Больше титулов у руля «сливочных» выиграл только один специалист – Мигель Муньос. При нём мадридский клуб завоевал 14 трофеев.

Анчелотти выигрывал с «Реалом» такие турниры: чемпионат Испании (2022), Кубок Испании (2014, 2023), Суперкубок Испании (2022, 2024), Лига чемпионов (2014, 2022), Суперкубок УЕФА (2014, 2022) и клубный чемпионат мира (2014, 2022).

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Зинедин Зидан Мигель Муньос ещё теги
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