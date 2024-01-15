​Анчелотти догнал Зидана по трофеям в «Реал» – выше только один тренер

В воскресенье вечером «Реал» разгромил «Барселону» со счётом 4:1 в финале Суперкубка Испании. Главным героем встречи стал нападающий Винисиус Жуниор, который стал автором хет-трика.

У Карло Анчелотти теперь 11 трофеев в «Реале», и по этому показателю итальянец догнал Зинедина Зидана. Больше титулов у руля «сливочных» выиграл только один специалист – Мигель Муньос. При нём мадридский клуб завоевал 14 трофеев.

Анчелотти выигрывал с «Реалом» такие турниры: чемпионат Испании (2022), Кубок Испании (2014, 2023), Суперкубок Испании (2022, 2024), Лига чемпионов (2014, 2022), Суперкубок УЕФА (2014, 2022) и клубный чемпионат мира (2014, 2022).