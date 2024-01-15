Анчелотти прокомментировал конфликт Винисиуса с игроками «Барселоны»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о конфликте нападающего Винисиуса Жуниора с футболистами каталонской «Барселоны» во время финального матча Суперкубка Испании.

«Не знаю, что у него произошло с соперниками. Могу сказать, что в этом матче Жуниор проделал отличную работу. Я заменил его, чтобы избежать проблем, ведь он недавно залечил травму. Винисиусу нужно сосредоточиться на своей работе и дарить радость поклонникам «Реала», - приводит слова итальянского тренера AS.

Финал завершился крупной победой «Реала» со счетом 4:1. В активе Винисиуса три забитых мяча.