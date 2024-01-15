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Чемпионат Испании. Ла Лига

Почему адаптация Захаряна в Испании затягивается

15 Января 2024 • 16:00 Комментировать

Арсен Захарян перебрался в стан испанского «Реал Сосьедад» в середине августа 2023 года. За без малого пять месяцев одному из главных российских талантов последнего времени удалось отметиться только одной голевой передачей. Адаптация Захаряна затягивается или русские долго запрягают? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, как адаптируется Арсен Захарян к испанскому футболу и чего от него ждать во второй части сезона.

Старт карьеры

С 14 лет Арсен Захарян оказался в системе московского «Динамо». «Бело-голубые» были весьма конкретны в своём предложении к воспитаннику именитой тольяттинской Академии имени Юрия Коноплёва. В первых трёх дебютных матчах за молодёжную команду «Динамо» Захарян забил два гола. Следом было «Динамо-2», которое в сезоне-2020/2021 выступало во Второй лиге. И снова весьма неплохой старт: 8 голов в 15 матчах. В том же сезоне юный футболист отметился играми за основной состав «бело-голубых» – и вновь хороший старт. Первый гол Захарян забил за «Динамо» в третьем матче, а за 13 проведённых игр отметился тремя забитыми мячами. Стремительный прогресс юного таланта заметили и в мировом футбольном сообществе. Арсен оказался в различных списках лучших игроков до 18 лет. Кроме того, успех отразился и на стоимости игрока, которая по итогам 2021 года увеличилась более чем в 20 раз.

Наш парень нарасхват

Среди потенциальных покупателей Арсена Захаряна значились «Ювентус», «Лацио», «Челси», «Фенербахче». Но либо «Динамо» не устраивала предложенная сумма компенсации, либо повлияли внешние факторы. В итоге договорились с «Реал Сосьедад» за 13 млн евро и 15% от следующей перепродажи. Сумма отступных в контракте Арсена Захаряна составляет 75 млн евро. Годовой оклад футболиста – 1,3 млн евро, причём трансфер Захаряна по сумме сделки вошёл в пятёрку самых дорогих в летнее трансферное окно для клубов Ла Лиги.

Статистика в «Реал Сосьедад»

Очевидно, что не столь малый оклад Захаряну предстоит отрабатывать. Да и желание проявить себя никуда не делось. В чемпионате Испании сыграно на данный момент 20 матчей. Арсен принял участие в 13 из них, отыграв в общей сложности 476 минут. Пока что ни одной полной встречи Захарян за «Реал Сосьедад» в чемпионате Испании не провёл. В одном из матчей даже был обратно заменён: появился на поле против «Осасуны» на 16-й минуте и покинул его на 88-й минуте.

В Кубке Испании Захарян отыграл одну встречу полностью. Принял участие ещё в двух. Исполнил свою мечту юный футболист после того, как сыграл в главном клубном турнире Европы. В Лиге чемпионов Захарян сыграл 194 минуты. Одну из четырёх встреч отыграл полностью, в двух выходил на замену в завершающую четверть часа, ещё в одной встрече был заменён на 77-й минуте.

В общей сложности во всех турнирах Арсен Захарян, являясь игроком «Реал Сосьедад», принял участие в 20 матчах, отыграв 885 минут, но оформил за это время только одно результативное действие: голевой пас в матче против «Вильярреала» 9 декабря.

Почему адаптация затягивается

Чтобы не мешать лучшей адаптации Захаряна в новом клубе и в новых условиях жизни, Валерий Карпин не стал вызывать его в сборную России в рамках осенних матчей. Но через месяц после перехода в испанский клуб Арсен заболел коронавирусом. Именно это подкосило старт нашего игрока за границей. Сейчас важно, что Захарян получает своё игровое время. В последних матчах всё чаще выходит в стартовом составе (трижды из четырёх встреч), в него верит наставник клуба Иманол Альгуасиль, пытаясь найти ему место на поле. В матче последнего тура чемпионата Испании главный тренер опробовал Захаряна на непривычном для него правом фланге.

Над Арсеном довлеет отсутствие забитых мячей. Как атакующему игроку, ему непривычно видеть «ноль» в графе своих голов. Но Захарян идёт правильным курсом. Во второй части сезона стоит ждать, что его наконец-то прорвёт.

Изменение трансферной стоимости Арсена Захаряна

Год
Трансферная стоимость, млн евро
2020 0,5
2021 12
2022 15
2023 15

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Ла Лига Арсен Захарян ещё теги
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