Названы лучшие 11 игроков Ла Лиги - Беллингем в списке

Пресс-служба испанской Ла Лиги представила символическую сборную первой половины сезона.

В число лучших игроков чемпионата Испании попали следующие футболисты: Унай Симон, Диего Рико, Дейли Блинд, Антонио Рюдигер, Жоау Канселу, Иско, Джуд Беллингем, Алеш Гарсия, Брайан Сарагоса, Антуан Гризманн, Иньяки Уильямс.

В настоящий момент первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Жирона» с 49 баллами. На втором месте располагается мадридский «Реал» (48), который имеет одну игру в запасе. Топ-3 замыкает каталонская «Барселона», набравшая 41 очко.

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