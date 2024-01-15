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Анчелотти высказался об игровом времени Гюлера

15 Января 2024 • 10:51 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игровом времени полузащитника команды Арды Гюлера.

«Гюлер является одним из наших основных футболистов. «Реал» не играет только 11 футболистами. Арда вернулся после тяжелой травмы и скоро начнет делать свое дело. Он будет получать больше игровой практики», - передает слова итальянского специалиста Madrid Zone.

Напомним, что турецкий полузащитник перешел в «королевский» клуб из стамбульского «Фенербахче» за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне Гюлер принял участие в двух поединках «Реала». Его контракт рассчитан до лета 2029 года.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Арда Гюлер ещё теги
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