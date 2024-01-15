Винисиус прокомментировал разгром «Барселоны»

Лидер атакующей линии мадридского «Реала» Винисиус Жуниор посредством социальных сетей прокомментировал разгромную победу над каталонской «Барселоной» (4:1) в финальном матче Суперкубка Испании.

«Исторический день. Мы – чемпионы», - написал бразильский нападающий в сецсети.

Напомним, что в прошедшей встрече Винисиус отметился тремя забитыми мячами. Еще по голу себе в актив записали Родриго и Роберт Левандовски.

Ближайший матч «королевский» клуб сыграет против мадридского «Атлетико» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Поединок состоится 18 января на домашнем стадионе «матрасников».