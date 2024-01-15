Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Уткин тремя словами отреагировал на победу «Реала» над «Барселоной»

15 Января 2024 • 09:58 Комментировать

Журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на результат финального матча Суперкубка Испании между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной». Встреча завершилась разгромной победой «королевского» клуба со счетом 4:1. Хет-трик за «сливочных» оформил нападающий Винисиус Жуниор.

«Это просто винироятно», - оставил сообщение Василий в своих социальных сетях.

Еще по голу в прошедшем противостоянии забили нападающие Родриго и Роберт Левандовски.

Следующий поединок подопечные Карло Анчелотти проведут против мадридского «Атлетико» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Дерби состоится в четверг, 18 января.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Василий Уткин Винисиус Жуниор ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Спартак» решил судьбу Мозеса Салах решил, где продолжит карьеру «Барселона» готовит громкий трансфер за 80 миллионов евро В «Реале» хорошая новость перед финалом с «Барселоной» Салах, Мане или Дрогба: назван лучший африканец в истории футбола ​В Англии сорвался второй матч за день У Бензема есть три варианта в Европе В «Боруссии» удивлены физической формой Санчо Звёздный нападающий «Реала» может перейти в «Манчестер Юнайтед» ​Клуб Месси отказал «Барселоне»
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 ​Холанн перейдёт в «Барселону» Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» ​Умер легендарный Беккенбауэр «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом» Ещё один уголовник: Российская премьер-лига становится футбольной зоной
«Локомотив» неожиданно уступил «Витязю» в матче КХЛ Соболенко отдала только один гейм сопернице на старте Australian Open «Металлург» легко разобрался со «Спартаком» в КХЛ Селиваненко: Не понимаю удивления тому, что у Рублёва в первом круге выдался такой упорный матч Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России Ольховский объяснил, как Рублёв вырвал победу у 78-й ракетки мира в первом круге Australian Open «Адмирал» дома уверенно расправился с «Сибирью» «Вашингтон» в волевом стиле обыграл «Рейнджерс», Кузнецов отметился ассистом «Локомотив-Кубань» неожиданно переиграл ЦСКА Касаткина проиграла Остапенко в финале турнира в Аделаиде
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Января
10:58 · Испания. Ла Лига
Названы лучшие 11 игроков Ла Лиги - Беллингем в списке
10:55 · Испания. Ла Лига
Вальверде: «Хочу отдать должное игрокам «Барселоны» за их поведение после поражения»
10:51 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался об игровом времени Гюлера
10:43 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» приняли решение по Хави
10:34 · Испания. Ла Лига
Анчелотти объяснил, почему оставил Модрича на скамейке в матче с «Барселоной»
10:34 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может потратить 80 миллионов на форварда из АПЛ
10:27 · Англия. Премьер-лига
Винисиус ответил на вопрос о трансферах Мбаппе и Холанна в «Реал»
10:15 · Испания. Ла Лига
Винисиус прокомментировал разгром «Барселоны»
09:58 · Испания. Ла Лига
Уткин тремя словами отреагировал на победу «Реала» над «Барселоной»
09:13 · Испания. Ла Лига
Роналду посетил матч «Реал» - «Барселона»
08:59 · Испания. Ла Лига
Перес прокомментировал разгромную победу над «Барселоной»
08:53 · Испания. Ла Лига
Винисиус высказался о конфликте с игроками «Барселоны»
08:48 · Испания. Ла Лига
Беллингем отреагировал на первый трофей в «Реале»
08:43 · Испания. Ла Лига
Анчелотти превзошёл Зидана
08:37 · Испания. Ла Лига
Левандовски прокомментировал разгром «Барселоны» со счётом 1:4
Все новости
Рекомендуем