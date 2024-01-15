Уткин тремя словами отреагировал на победу «Реала» над «Барселоной»

Журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на результат финального матча Суперкубка Испании между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной». Встреча завершилась разгромной победой «королевского» клуба со счетом 4:1. Хет-трик за «сливочных» оформил нападающий Винисиус Жуниор.

«Это просто винироятно», - оставил сообщение Василий в своих социальных сетях.

Еще по голу в прошедшем противостоянии забили нападающие Родриго и Роберт Левандовски.

Следующий поединок подопечные Карло Анчелотти проведут против мадридского «Атлетико» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Дерби состоится в четверг, 18 января.