Роналду посетил матч «Реал» - «Барселона»

Звездный нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду присутствовал на финальном матче Суперкубка Испании между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной». Об этом рапортует Footmercato.

Напомним, что встреча испанских грандов состоялась на стадионе в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Реал» отпраздновал разгромную победу над «сине-гранатовыми» со счетом 4:1.

Напомним, что Криштиану ранее выступал за мадридский клуб. Форвард защищал цвета «Реала» с 2009 по 2018 год.

С января прошлого года 38-летний португалец является игроком саудовского «Аль-Насра», где зарабатывает 200 миллионов евро за сезон.