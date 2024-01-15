Перес прокомментировал разгромную победу над «Барселоной»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал разгромную победу над каталонской «Барселоной» в финальном матче Суперкубка Испании. «Королевский» клуб одолел «сине-гранатовых» со счетом 4:1.

«Я очень доволен, потому что мы порадовали наших фанатов отличной игрой. В Саудовской Аравии много поклонников «Реала». В эту ночь они испытали радостные эмоции», - цитирует руководителя газета Marca.

Напомним, что мадридский гранд одержал победу благодаря хет-трику Винисиуса Жуниора и голу Родриго. Мяч престижа в составе «Барселоны» забил польский нападающий Роберт Левандовски.