Винисиус высказался о конфликте с игроками «Барселоны»

Звездный форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о конфликте с игроками каталонской «Барселоны» во время финального матча Суперкубка Испании. В этой встрече нападающий сделал хет-трик.

«Мне грустно, что все стремятся к конфликту со мной. Они знают, что это сразу же появится в СМИ. Я же стараюсь концентрироваться на игре, чтобы добиться успеха. Но я тоже не святой, порой слишком много говорю. Мне еще нужно прогрессировать во многом. Главный тренер и одноклубники помогают мне в этом», - цитирует нападающего Ok Diario.

Напомним, что финал завершился крупной победой «Реала» со счетом 4:1.