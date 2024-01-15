Беллингем отреагировал на первый трофей в «Реале»

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался о триумфе в Суперкубке Испании.

«Первый трофей с величайшим клубом в истории. Вперед, Мадрид», - оставил публикацию английский футболист в своих социальных сетях.

Напомним, что в финальном матче Суперкубка Испании «королевскому» клубу противостояла каталонская «Барселона». Мадридский гранд отпраздновал уверенную победу со счетом 4:1. Хет-триком в составе «сливочных» отметился бразилец Винисиус Жуниор.

Следующий поединок «Реал» проведет против мадридского «Атлетико» в рамках 1/8 финала Кубка страны.