Анчелотти превзошёл Зидана

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти обогнал бывшего наставника команды Зинедина Зидана по количеству матчей во главе «королевского» клуба. Вчерашняя встреча с каталонской «Барселоной» в финале Суперкубка стала 264-й для итальянца.

Таким образом, Анчелотти вышел на второе место по данному показателю. Абсолютным лидером является Мигель Муньос. Под его руководством мадридский гранд провел 605 поединков.

Анчелотти вернулся в «королевский» клуб летом 2021 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в конце сезона-2025/2026.

Ближайший матч «Реал» сыграет в Кубке Испании с «Атлетико».