Левандовски прокомментировал разгром «Барселоны» со счётом 1:4

Центрфорвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал крупное поражение от мадридского «Реала» в финальном поединке Суперкубка Испании. Встреча завершилась со счетом 1:4.

«Плохой результат для нас. Приношу всем искренние извинения», - оставил сообщение польский бомбардир в социальных сетях.

Напомним, что в прошедшей встрече Левандовски забил единственный гол «сине-гранатовых».

Роберт выступает за каталонский коллектив с 2022 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2026 года. В текущем сезоне Левандовски провел 25 поединков, забил 12 мячей и сделал пять голевых передач.