Президент «Реала» Перес оценил хет-трик Винисиуса в финале с «Барселоной»

Глава мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал выступление нападающего Винисиуса Жуниора в финальном матче Суперкубка Испании против каталонской «Барселоны». В прошедшей встрече южноамериканец оформил хет-трик.

«Винисиус почти всегда сияет на поле. В этом матче он выглядел счастливым. Он показывает отличную игру, поэтому является одним из лучших в мире. С каждым годом Жуниор будет становиться только лучше», - передает слова Переса газета Marca.

Напомним, что финальный матч Суперкубка состоялся в Саудовской Аравии. Встреча завершилась крупной победой «сливочных» со счетом 4:1.