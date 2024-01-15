Винисиус объяснил, почему отпраздновал гол в стиле Роналду

Форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, оформивший хет-трик в финале Суперкубка с каталонской «Барселоной», объяснил празднование гола в стиле португальца Криштиану Роналду.

«Я сделал это в честь Криштиану. Роналду является моим кумиром. Я очень доволен выступлением нашей команды, мы делаем особенные вещи. Спасибо местным болельщикам, они показали мне свою любовь», - приводятся слова бразильского игрока в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Напомним, что мадридский гранд уверенно победил «сине-гранатовых» в финальной встрече Суперкубка Испании со счетом 4:1.