Анчелотти объяснил ситуацию с вратарями в «Реале»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти после триумфа в Суперкубке Испании, высказался о вратарях команды – Андрее Лунине и Кепе Аррисабалаге.

«Аррисабалага будет играть в чемпионате Испании. Кепа вернется в Ла Лиге, а Лунин сыграет с «Атлетико», - приводит слова итальянского тренера Madrid Xtra.

Напомним, что в финале Суперкубка «королевский» клуб разгромно победил каталонскую «Барселону» со счетом 4:1.

Следующий поединок подопечные Анчелотти сыграют против «Атлетико» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Встреча мадридских грандов состоится в четверг, 18 января.