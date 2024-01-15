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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти объяснил ситуацию с вратарями в «Реале»

15 Января 2024 • 08:18 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти после триумфа в Суперкубке Испании, высказался о вратарях команды – Андрее Лунине и Кепе Аррисабалаге.

«Аррисабалага будет играть в чемпионате Испании. Кепа вернется в Ла Лиге, а Лунин сыграет с «Атлетико», - приводит слова итальянского тренера Madrid Xtra.

Напомним, что в финале Суперкубка «королевский» клуб разгромно победил каталонскую «Барселону» со счетом 4:1.

Следующий поединок подопечные Анчелотти сыграют против «Атлетико» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Встреча мадридских грандов состоится в четверг, 18 января.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Андрей Лунин Кепа Аррисабалага ещё теги
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