​«Вильярреал» вплотную приблизился к клубному антирекорду

В испанском чемпионате прошли матчи двадцатого тура Ла Лиги, «Вильярреал» слетал на Канары и получил там три безответных мяча от местного «Лас-Пальмаса». Как оказалось, это был уже двенадцатый матч кряду для «желтой субмарины», в котором она получает «пробоины» - хотя бы один гол в свои ворота за матч.

«Вильярреалу», одному из самых успешных испанских клубов 21-го века, остался лишь один матч до клубного антирекорда - в 2002 году команда пропускала в тринадцати матчах Ла Лиги кряду. Любопытно, что следующий матч «Вильярреал» проведет с другой островной командой - «Мальоркой». Но уже в домашних условиях.