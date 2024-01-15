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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Аспас забил свой 150-й гол в Ла Лиге

15 Января 2024 • 06:14 Комментировать

В испанском чемпионате прошли матчи двадцатого тура Ла Лиги, «Сельта» сыграла в гостевых условиях с «Мальоркой» и сумела увезти домой очко благодаря успеху Яго Аспаса. Лучший нападающий галисийцев, как оказалось, отметил тем самым юбилей - это был его 150-й гол в высшей лиге испанского футбола.

Абсолютное большинство из них (148) он забил в футболке «Сельты», но дважды отличился при этом в составе «Севильи», за которую выступал ранее.

Сейчас «Сельта» занимает шестнадцатое место в турнирной таблице испанского чемпионата, в следующем туре клуб из Виго примет других северян - «Реал Сосьедад».

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Сельта Яго Аспас
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