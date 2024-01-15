Рюдигер: «Постоянно прошу Гюлера набраться терпения»

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер рассказал, что думает об Арде Гюлере.

18-летний атакующий полузащитник пополнил ряды «сливочных» в июле прошлого года, но из-за травм не мог дебютировать за команду Карло Анчелотти вплоть до января. В воскресенье Гюлер стал обладателем Суперкубка Испании, хотя наблюдал за победой «Реала» над «Барселоной» в финале (4:1) со скамейки запасных.

«Я постоянно говорю Гюлеру, что он должен набраться терпения. Он очень известный и уважаемый человек в Турции, что создаёт определённое давление, но в «Реале» ему нужно набраться терпения», – приводит Madrid Zone слова Рюдигера.