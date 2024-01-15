Стало известно, что Левандовски сказал Винисиусу перед пенальти

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, возможно, пытался смутить Винисиуса Жуниора.

Бразильский форвард «сливочных» оформил дубль уже к 10-й минуте «эль класико». Левандовски отыграл один мяч, но вскоре после этого «Реал» заработал пенальти – к точке подошёл всё тот же Винисиус.

«Ты будешь бить пенальти? Ты?» – спросил поляк у героя встречи, когда тот собирался исполнить удар. – «Конечно», – ответил бразилец. – «Что ж, вперёд, исполняй пенальти», – с улыбкой на лице сказал Левандовски, которого цитирует Movistar.

Винисиус реализовал одиннадцатиметровый, оформив хет-трик и установив на табло счёт 3:1. Во втором тайме Родриго довёл результат до крупного. «Реал» взял верх в финале Суперкубка Испании – 4:1.