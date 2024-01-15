Флорентино Перес: «Сейчас не время обсуждать Мбаппе»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес ответил на вопрос о возможном приходе в клуб Килиана Мбаппе.

Француз остаётся целью «Реала» на летнее трансферное окно. Контракт форварда с «ПСЖ» истекает по окончании сезона, чем, вероятно, и воспользуется «королевский клуб».

«Мбаппе? Сегодня не тот день, чтобы говорить об этом, – высказывается Перес после победы над «Барселоной» (4:1) в финале Суперкубка Испании. – Болельщики наслаждаются игроками, которые играют за нас», – цитирует The Athletic президента «Реала».

Напомним, мадридский «Реал» вправе свободно вести переговоры с Килианом Мбаппе с начала января, но достоверной информации о договорённости между сторонами пока нет.