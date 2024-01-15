Деку: «Поражение от «Реала» не повлияет на будущее Хави»

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос о будущем Хави Эрнандеса после крупного поражения от мадридского «Реала» (1:4).

«Сине-гранатовые» упустили возможность завоевать первый трофей в сезоне, разгромно уступив в «эль класико». Очевидно, что теперь критика в адрес рулевого каталонцев лишь усилится, однако Деку по-прежнему не сомневается в способностях специалиста.

«Нет никакого смысла говорить о будущем Хави после этого поражения. Он по-прежнему пользуется всеобщим доверием, и сегодняшний результат никак не влияет на его перспективы», – передаёт Barca Universal слова спортивного директора «Барселоны».