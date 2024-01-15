Анчелотти: «Слишком крупный счёт, «Барселона» играла не так плохо»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не считает, что «Барселона» заслужила крупное поражение.

«Сливочные» стали победителями Суперкубка Испании, выиграв в финальном «эль класико» со счётом 4:1. Хет-триком отметился Винисиус Жуниор, ещё один гол «Реала» забил Родриго.

«Не думаю, что «Барселона», учитывая уровень её игры, заслужила проиграть так крупно. При счёте 3:1 матч был равным, и лишь после четвёртого гола у соперников опустились руки. Возможно, при 2:0 мы слишком полагались на контратаки – следовало немного больше контролировать мяч.

Эта победа говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. Теперь нам нужно поставить трофей на полку и идти дальше», – сказал в интервью Movistar Анчелотти.