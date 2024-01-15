Флорентино Перес стал самым титулованным президентом «Реала» в истории

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес установил уникальное достижение после победы «королевского» клуба в Суперкубке Испании.

Под управлением Переса «королевский» клуб взял 33-й трофей. Победа в Саудовской Аравии позволила Флорентино опередить легендарного руководителя столичной команды Сантьяго Бернабеу.

Среди трофеев Переса во главе «Реала» шесть золотых медалей испанской Ла Лиги, а также шесть трофеев Лиги чемпионов. Флорентино Перес управлял «королевским» клубом с 2000 по 2006 год, а также с 2009 по настоящее время.