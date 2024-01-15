Перес: «Анчелотти отлично подходит «Реалу»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о Карло Анчелотти после победы команды над «Барселоной» в финале Суперкубка Испании (4:1).

«Сливочные» добыли первый трофей в сезоне, уверенно выиграв «эль класико». После завершения встречи Перес рассказал, что думает о недавно продлившем контракт Анчелотти.

«Карло – действительно тот самый тренер, который подходит нашему клубу. Это касается и его понимания футбола, и его поведения. Он очень здорово вписывается», – цитирует Madrid Zone президента «Реала».

Напомним, что новый трудовой договор Карло Анчелотти с «королевским клубом» рассчитан до середины 2026 года.