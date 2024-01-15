Хави: «Реал» доминировал, «Барселона» была плоха»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес признал, что его команда потерпела заслуженное поражение в «эль класико» (1:4).

Форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор забил два мяча уже к 10-й минуте. На 33-й минуте Роберт Левандовски отыграл один гол, но уже вскоре бразилец оформил хет-трик, реализовав пенальти. Во втором тайме команды ограничились одним голом, автором которого стал Родриго.

«Мы разочарованы и расстроены. На протяжении всего матча нам было некомфортно, мы позволили «Реалу» доминировать. Я приношу извинения нашим болельщикам, мы показали плохую игру. «Барса» вернётся.

Я поздравил Карло Анчелотти. «Реал» заслуженно выиграл Суперкубок. Нам остаётся лишь принять критику», – цитирует Barca Centre Хави.