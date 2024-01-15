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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Реал» доминировал, «Барселона» была плоха»

15 Января 2024 • 00:27 Комментировать (1)
Реал Мадрид
4:1
Барселона

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес признал, что его команда потерпела заслуженное поражение в «эль класико» (1:4).

Форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор забил два мяча уже к 10-й минуте. На 33-й минуте Роберт Левандовски отыграл один гол, но уже вскоре бразилец оформил хет-трик, реализовав пенальти. Во втором тайме команды ограничились одним голом, автором которого стал Родриго.

«Мы разочарованы и расстроены. На протяжении всего матча нам было некомфортно, мы позволили «Реалу» доминировать. Я приношу извинения нашим болельщикам, мы показали плохую игру. «Барса» вернётся.

Я поздравил Карло Анчелотти. «Реал» заслуженно выиграл Суперкубок. Нам остаётся лишь принять критику», – цитирует Barca Centre Хави.

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Комментарии (1) Все комментарии
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pol-black
15 Января 2024 в 00:48
может... это... пора уже что-то сделать? новое место подыскать например.
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