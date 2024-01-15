Серхи Роберто: «Поражения от «Реала» – это всегда больно»

Капитан «Барселоны» Серхи Роберто прокомментировал неудачу своей команды в поединке с мадридским «Реалом» (1:4).

«Сливочные» стали обладателями Суперкубка Испании, уверенно взяв верх в финале.

«Поражения от «Реала» – это всегда больно. Два пропущенных гола за десять минут сильно ударили по нам, но при счёте 1:2 мы снова были в игре. Затем мы пропустили с пенальти, пытались вернуться, но облажались.

Мы обязательно справимся с этим и выйдем на нужный уровень. Нужно учиться на ошибках, быть требовательными к себе. Сейчас мы злы, но я верю в команду», – рассказал в послематчевом интервью Movistar Серхи Роберто.