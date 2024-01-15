Хави – первый со времён Райкаарда тренер «Барселоны», при котором команда дважды пропустила 4+ гола от «Реала»

«Барселона» потерпела сокрушительное поражение от мадридского «Реала» в финале Суперкубка Испании (1:4).

Хет-триком в составе «сливочных» отметился Винисиус Жуниор, ещё однажды забил Родриго, а автором единственного гола «сине-гранатовых» стал Роберт Левандовски. По данным Opta, Хави – восьмой в истории тренер «Барселоны», при котором команда пропустила четыре или более гола как минимум в двух «эль класико». Испанский специалист стал первым со времён Франка Райкаарда рулевым каталонского гранда, при котором это произошло.

Напомним, что Райкаард возглавлял «Барселону» с 2003 по 2008 год. Хави занял должность в 2021 году.

В апреле 2023 года «Реал» обыграл «Барселону» со счётом 4:0 в полуфинале Кубка Испании.