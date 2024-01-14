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Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании

14 Января 2024 • 23:52 Комментировать (7)
Реал Мадрид
4:1
Барселона
окончен

«Реал» и «Барселона» сошлись в рамках Суперкубка Испании по футболу. Финал турнира состоялся 14 января на стадионе «Парк Аль-Аввал».

Протокол игры  
Реал Мадрид4:1Барселона
(1:0) Винисиус Жуниор7'  
(2:0) Винисиус Жуниор10'  
  33'Левандовски Роберт (2:1)
(3:1) Винисиус Жуниор39'  
(4:1) Родриго64'  
Лунин АндрейКарвахаль ДаниэльРюдигер Антонио  62'Начо ФернандесМенди ФерланТчуамени ОрельенВальверде Федерико 86' (Хоселу Санмартин ( 86') Кроос Тони 81' (Модрич Лука ( 81') Беллингем Джуд  43' 86' (Себальос Дани ( 86') Родриго 77' (Диас Браим ( 77') Винисиус Жуниор 82' (Камавинга Эдуардо ( 82')
Запасные: Мартин МариоТобиас ВинисиусГарсия Франсиско IIIПас НиколасАррисабалага КепаГюлер Арда
Пенья ИньякиКунде ЖюльАраухо Рональд  37'  71'Кристенсен АндреасБальде АлехандроДе Йонг ФренкиГюндоган ИлкайПедри 61' (Лопес Фермин ( 61') Роберто Серхи  40' 61' (Ямаль Ламин ( 61') Левандовски РобертТоррес Ферран 61' (Фелиш Жоау ( 61')
Запасные: Роке ВиторКасадо МаркАстралага АндерГиу МаркКочен ДиегоФорт ЭкторКубарси ПауРомеу Ориоль
14 января. Стадион "Аль-Аввал Парк".

 

Саудовская Аравия дождалась главного матча, ради которого Суперкубок Испании и приезжает в Эр-Рияд. «Реал» в суперсобытийном матче выбил «Атлетико» (5:3), «Барселона» без особых проблем расправилась с «Осасуной», сыграв на день позже, и вот, главные команды Испании сошлись в борьбе за Суперкубок. Финал никаких товарищеских оттенков не носил, несмотря на то, что матч проходил в Саудовской Аравии.

Карло Анчелотти и Хави выставили максимально боевые составы, а футболисты сразу обозначили градус борьбы и началось веселье. Счёт открывать могла «Барселона», но Левандовски не протолкнул мяч мимо Лунина – Андрей справился. Зато в ответном выпаде Джуд Беллингем придумал разрезающую передачу на Винисиуса, Жуниор после опрометчивых действий Кунде вылетел на Пенью и легко того переиграл – 1:0.

В следующей атаке забивать мог уже Родриго, однако с его ударом под перекладину Иньяки справился. Лучше получалось у бразильца в подыгрыше. На десятой минуте ускользнул он со своей половины поля, дотащил мяч до штрафной площади, прострелил и Винисиус в подкате завершил атаку – 2:0. «Барселона» выписала мгновенный ответ: Ферран Торрес обыграл с Педри, пробил по замысловатой дуге и сотряс перекладину. Лунин ещё успел парировать добивание от Левандовски и момент заиграли.

После ураганного начала команды взяли паузу, приободрившись лишь под занавес первой половины встречи. Активизировал игру Левандовски. После прострела Бальде и выноса Менди поляк поймал мяч на линии штрафной площади, прошив голкипера – 2:1. Ещё до перерыва «Реал» восстановил статус-кво. Винисиус убежал от Араухо, упал от действий уругвайца и заработал пенальти. Сам же пострадавший реализовал пенальти ударом в угол, оформив хет-трик – 3:1.

«Реал» бросаться на добивание не стал. Спокойно контролировал ход матча, выжидал, четвёртый раз кольнув уже по истечении часа игры.  Вальверде убежал на правый край, остановил мяч и сделал перевод налево. Оттуда Винисиус простреливал на Беллингема, а Кунде выбил мяч точно на ногу Родриго, который и прошил Пенью метров с двенадцати – 4:1. Это был уже разгром. Ещё чуть хуже ситуацию для своей команды сделал Араухо, через семь минут схвативший второй «горчичник». Опять ударил по Винисиусу и покинул поле раньше своих партнёров по команде.

В формате 11 на 10 каждая команда имела шанс на гол. Диас загубил выход один на один с Пеньи, а Беллингему не дали добить. Жоау Фелиш метров с десяти пробил, получив подарок от обороны «Реала», но выручил «королей» Андрей Лунин. Голов же больше не случилось, Мадрид спокойно довёл дело до разгромной победы, до финального свистка пребывав в позиционных атаках.

«Реал» разобрался с «Барселоной» и завоевал Суперкубок Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (7) Все комментарии
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cabo verde
15 Января 2024 в 00:12
увидел у реала реально талантливых игроков, за которых не зря отдали большие деньги (беллингем, винисиус, чуамени и т.д.)
у барсы талантливые игроки только на бумаге (педри, гави, торрес, бальде, ямаль), по факту заурядные середняки без претензий на какой то уровень
pol-black
15 Января 2024 в 00:11
игра с ожидаемым результатом. каждая команда сыграла в свой футбол, на нынешнем уровне. Барса моменты имела, но снова отвратительная реализация. нынешняя линия обороны блаугранас ничего не смогла сделать против быстрой атаки сливочных. Кунде снова поучаствовал в нескольких голах в ворота Пеньи. определённо этого игрока нужно гнать из команды. Лунин же у Реала отстоял просто отлично.
Виник в своём стиле. если в матче с атлетами на его кривляния судья внимания не обращал, то здесь ему больше повезло. почувствовал себя вторым КриРо.
мадрид и его болельщиков - с убедительной победой. Барсе нужно делать уже выводы из такой "игры".
Vladik1993-25
15 Января 2024 в 00:05
Просто с победой Реал и завоеванием ещё одного трофея!!))) Барселоне удачи в следующих матчах!!
Bartimeus
15 Января 2024 в 00:01
Писать просто нечего, Реал с победой.
TEREX
14 Января 2024 в 23:58
РЕАЛьно покуражились над колхозниками из каталониЙ..)) разнесли в щепки этот тонущий баркас..))
Артур Измаилов
14 Января 2024 в 23:56
Самая убогая Барса на моей памяти. Недофизрук хИви надо гнать поганой метлой.
Реал с трофеем !!! Карло велик !
Hala Madrid !!!
kos34rus
14 Января 2024 в 23:56
Единственному обидчику в чемпионате-зализанному пиджаку, пятак откинул, а сопливого каталонского мальчугана и вовсе попустил. Папа Карло браво !!!
Ну и Тони Кросс отдельное спасибо за игру! Четко, грамотно опустил всю эту неадекватную мусульманскую публику.
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