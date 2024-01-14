Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании

«Реал» и «Барселона» сошлись в рамках Суперкубка Испании по футболу. Финал турнира состоялся 14 января на стадионе «Парк Аль-Аввал».

Саудовская Аравия дождалась главного матча, ради которого Суперкубок Испании и приезжает в Эр-Рияд. «Реал» в суперсобытийном матче выбил «Атлетико» (5:3), «Барселона» без особых проблем расправилась с «Осасуной», сыграв на день позже, и вот, главные команды Испании сошлись в борьбе за Суперкубок. Финал никаких товарищеских оттенков не носил, несмотря на то, что матч проходил в Саудовской Аравии.

Карло Анчелотти и Хави выставили максимально боевые составы, а футболисты сразу обозначили градус борьбы и началось веселье. Счёт открывать могла «Барселона», но Левандовски не протолкнул мяч мимо Лунина – Андрей справился. Зато в ответном выпаде Джуд Беллингем придумал разрезающую передачу на Винисиуса, Жуниор после опрометчивых действий Кунде вылетел на Пенью и легко того переиграл – 1:0.

В следующей атаке забивать мог уже Родриго, однако с его ударом под перекладину Иньяки справился. Лучше получалось у бразильца в подыгрыше. На десятой минуте ускользнул он со своей половины поля, дотащил мяч до штрафной площади, прострелил и Винисиус в подкате завершил атаку – 2:0. «Барселона» выписала мгновенный ответ: Ферран Торрес обыграл с Педри, пробил по замысловатой дуге и сотряс перекладину. Лунин ещё успел парировать добивание от Левандовски и момент заиграли.

После ураганного начала команды взяли паузу, приободрившись лишь под занавес первой половины встречи. Активизировал игру Левандовски. После прострела Бальде и выноса Менди поляк поймал мяч на линии штрафной площади, прошив голкипера – 2:1. Ещё до перерыва «Реал» восстановил статус-кво. Винисиус убежал от Араухо, упал от действий уругвайца и заработал пенальти. Сам же пострадавший реализовал пенальти ударом в угол, оформив хет-трик – 3:1.

«Реал» бросаться на добивание не стал. Спокойно контролировал ход матча, выжидал, четвёртый раз кольнув уже по истечении часа игры. Вальверде убежал на правый край, остановил мяч и сделал перевод налево. Оттуда Винисиус простреливал на Беллингема, а Кунде выбил мяч точно на ногу Родриго, который и прошил Пенью метров с двенадцати – 4:1. Это был уже разгром. Ещё чуть хуже ситуацию для своей команды сделал Араухо, через семь минут схвативший второй «горчичник». Опять ударил по Винисиусу и покинул поле раньше своих партнёров по команде.

В формате 11 на 10 каждая команда имела шанс на гол. Диас загубил выход один на один с Пеньи, а Беллингему не дали добить. Жоау Фелиш метров с десяти пробил, получив подарок от обороны «Реала», но выручил «королей» Андрей Лунин. Голов же больше не случилось, Мадрид спокойно довёл дело до разгромной победы, до финального свистка пребывав в позиционных атаках.

«Реал» разобрался с «Барселоной» и завоевал Суперкубок Испании.