Винисиус оформил самый быстрый хет-трик против «Барселоны» в XXI веке

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор установил уникальное достижение, забив три гола в финале Суперкубка Испании против «Барселоны».

По информации Opta Sports, бразилец оформил самый быстрый хет-трик в рамках «эль класико» в нынешнем веке. Для этого одному из лидеров «королевского» клуба потребовалось всего 39 минут.

После перерыва в финальном матче Суперкубка Испании «Реал» ведёт со счётом 3:1. На три гола Винисиуса Жуниора «Барселона» ответила мячом Роберта Левандовски. Встреча проходит в Саудовской Аравии.