Винисиус установил современный рекорд «эль класико»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор дважды огорчил «Барселону» в самом начале матча.

Бразилец открыл счёт в финальном поединке Суперкубка Испании уже на 7-й минуте, а всего тремя минутами позднее удвоил преимущество «сливочных». По данным Opta, Винисиус стал первым с начала текущего века игроком, забившим два гола в первые десять минут «эль класико» в любом турнире.

Напомним, что сегодняшний финал проходит в саудовском Эр-Рияде. На сайте LiveResult.ru можно следить за дальнейшими событиями встречи в формате текстовой трансляции.

В активе Винисиуса Жуниора восемь забитых мячей в 16 матчах нынешнего сезона.