Корнеев поделился ожиданиями от финала Суперкубка Испании

Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев поделился ожиданиями от предстоящего финала Суперкубка Испании, в котором «сине-гранатовые» сыграют против мадридского «Реала».

Экс-игрок сборной России отметил, что каталонский клуб всегда имеет шансы на то, чтобы завоевать титул.

«Но учитывая то, как команды подошли к сегодняшнему противостоянию, я думаю, что шансы 70 на 30 в пользу «Реала». Но конечно, я буду болеть за «Барселону», - заявил Корнеев в эфире программы «Все на Матч» на телеканале «Матч ТВ».

Свисток о начале поединка прозвучит в 22:00 по московскому времени.