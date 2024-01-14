Селюк будет поддерживать «Барселону» в матче против «Реала»

Российский агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от предстоящего финала Суперкубка Испании, в котором мадридский «Реал» сыграет против «Барселоны».

Агент отметил, что пока в каталонской команде идёт перестройка фаворитом игры являются подопечные Карло Анчелотти, но в одной игре может случиться всякое.

«Здесь нельзя выделить реального фаворита, в одной игре настрой играет роль, и команды являются раздражителями друг у друга. Хочешь не хочешь, я живу в Барселоне, поэтому буду болеть за неё», - приводит слова Селюка Vprognoze.ru.

Игра состоится сегодня, 14 января. Свисток о начале поединка прозвучит в 22:00 по московскому времени.