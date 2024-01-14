Хави – о матче с «Реалом»: «Думаю, игра будет равной»

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес поделился прогнозом перед стартовым свистком в матче против мадридского «Реала».

«Сине-гранатовые» и «сливочные» определят победителя Суперкубка Испании. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.

«Думаю, нас ждёт равная игра, поскольку обе команды способны создавать очень много моментов. «Реал» – очень сильный соперник, который может доставить нам немало трудностей, но то же самое можно сказать и в обратную сторону. Посмотрим. Матч будет напряжённым», – приводит Barca Universal высказывание главного тренера «Барселоны» из предматчевого интервью.