Хави впервые оставил Фелиша в запасе в двух подряд матчах «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Жоау Фелиш перестал попадать в стартовый состав команды.

Португалец начнёт на скамейке запасных сегодняшний матч финала Суперкубка Испании против мадридского «Реала». По данным Barca Universal, это первый случай, когда Хави Эрнандес решил оставить 24-летнего форварда в запасе в двух встречах кряду.

Напомним, что Жоау Фелиш арендован «Барселоной» у мадридского «Атлетико» до конца текущего сезона. Пока неясно, будут ли каталонцы выкупать игрока.

Сегодняшнее «эль класико» начнётся в 22:00 по московскому времени. На сайте LiveResult пройдёт текстовая онлайн-трансляция поединка.