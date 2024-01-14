​«Барселона» озвучила состав на матч с «Реалом», Фелиш в запасе

В воскресенье вечером состоится финал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной». Наставник каталонской команды Хави принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Пенья, Кунде, Кристенсен, Араухо, Бальде, Серхи Роберто, де Йонг, Педри, Гюндоган, Ферран Торрес, Левандовски.

Стоит отметить, что Жоау Фелиш и Витор Роке начнут игру на скамейке для запасных.

Матч за Cуперкубок Испании стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Ознакомиться со стартовым составом «Реала» можно в нашей новости.