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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» забила 4 гола в гостях у «Кадиса»

14 Января 2024 • 20:20 Комментировать
Кадис
1:4
Валенсия
окончен

В очередном матче чемпионата Испании «Кадис» противостоял «Валенсии». Гости уже на восьмой минуте провели быструю атаку, которую завершил метким ударом Уго Дуро. Пепелу сыграл рукой у своих ворот, и ВАР помог арбитру назначить пенальти. Рубен Алькарас развел по углам мяч и вратаря. После перерыва гости забили еще один быстрый гол, уже Диего Лопес Ногуэроль отличился - 1:2. На 90-й минуте в контратаке «Валенсия» забила снова, Хавьер Герра снял все вопросы. До финального свистка гости забили и в четвертый раз - Альберто Мари вывел на убойную позицию Хесуса Васкеса - 1:4.

«Валенсия» вышла на восьмое место, соперник - третий с конца.

Протокол игры  
Кадис1:4Валенсия
  8'Дуро Уго (0:1)
(1:1) Алькарас Рубен21'  
  52'Ногуэроль Диего Лопес (1:2)
  90'Васкес Хесус (1:4)
  90'Герра Хавьер (1:3)
Ледесма ХеремиасКарселен Исаак 65' (Пирес Лукас ( 65') Эрнандес Луис  30'Хименес Фали 65' (Макси Гомес ( 65') Эрнандес Хави V  87'Алехо Иван  57'Куаме Роминигуе 54' (Гвардиола Серхи ( 54') Сан Эметерио Феде 15' (Эскаланте Гонсало ( 15') Алькарас Рубен  63'Наварро Роберто 65' (Окампо Брайан ( 65') Рамос Кристофер
Запасные: Негредо АльвароХиль ДавидМбайе МамадуСальдуа ХосебаАлекс ФернандесЧуст ВикторМари Хосе
Мамардашвили Георгий  90'Фулкье ДимитриМоскера КристианГабриэль Паулиста 81' (Гасиоровски Ярек ( 81') Гайя Хосе 66' (Корреа Тьерри ( 66') Перес Фран 81' (Мари Альберто ( 81') Гильямон Уго  57'ПепелуКаньос Серхи 66' (Васкес Хесус ( 66') Дуро Уго 75' (Герра Хавьер ( 75') Ногуэроль Диего Лопес
Запасные: Оторби Эджедедаве ДавидРиверо КристианХауме ДоменекТаррега СесарГосальбес ПаблоОзкаджар Дженк
14 января. Стадион "Нуэво Мирандилья".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Актуальный прогноз и ставка на матч Кадис – Валенсия чемпионата Испании – 14 января 2024
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