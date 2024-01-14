«Валенсия» забила 4 гола в гостях у «Кадиса»

В очередном матче чемпионата Испании «Кадис» противостоял «Валенсии». Гости уже на восьмой минуте провели быструю атаку, которую завершил метким ударом Уго Дуро. Пепелу сыграл рукой у своих ворот, и ВАР помог арбитру назначить пенальти. Рубен Алькарас развел по углам мяч и вратаря. После перерыва гости забили еще один быстрый гол, уже Диего Лопес Ногуэроль отличился - 1:2. На 90-й минуте в контратаке «Валенсия» забила снова, Хавьер Герра снял все вопросы. До финального свистка гости забили и в четвертый раз - Альберто Мари вывел на убойную позицию Хесуса Васкеса - 1:4.

«Валенсия» вышла на восьмое место, соперник - третий с конца.