«Валенсия» забила 4 гола в гостях у «Кадиса»

В очередном матче чемпионата Испании «Кадис» противостоял «Валенсии». Гости уже на восьмой минуте провели быструю атаку, которую завершил метким ударом Уго Дуро. Пепелу сыграл рукой у своих ворот, и ВАР помог арбитру назначить пенальти. Рубен Алькарас развел по углам мяч и вратаря. После перерыва гости забили еще один быстрый гол, уже Диего Лопес Ногуэроль отличился - 1:2. На 90-й минуте в контратаке «Валенсия» забила снова, Хавьер Герра снял все вопросы. До финального свистка гости забили и в четвертый раз - Альберто Мари вывел на убойную позицию Хесуса Васкеса - 1:4.
«Валенсия» вышла на восьмое место, соперник - третий с конца.
Протокол игры
|8'Дуро Уго (0:1)
|(1:1) Алькарас Рубен21'
|52'Ногуэроль Диего Лопес (1:2)
|90'Васкес Хесус (1:4)
|90'Герра Хавьер (1:3)
Ледесма Херемиас•Карселен Исаак65' (Пирес Лукас (65') •Эрнандес Луис• 30'Хименес Фали65' (Макси Гомес (65') •Эрнандес Хави V• 87'Алехо Иван• 57'Куаме Роминигуе54' (Гвардиола Серхи (54') •Сан Эметерио Феде15' (Эскаланте Гонсало (15') •Алькарас Рубен• 63'Наварро Роберто65' (Окампо Брайан (65') •Рамос Кристофер
Мамардашвили Георгий• 90'Фулкье Димитри•Москера Кристиан•Габриэль Паулиста81' (Гасиоровски Ярек (81') •Гайя Хосе66' (Корреа Тьерри (66') •Перес Фран81' (Мари Альберто (81') •Гильямон Уго• 57'Пепелу•Каньос Серхи66' (Васкес Хесус (66') •Дуро Уго75' (Герра Хавьер (75') •Ногуэроль Диего Лопес
14 января. Стадион "Нуэво Мирандилья".
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