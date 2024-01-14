​«Реал» озвучил состав на битву с «Барселоной» за Суперкубок Испании

В воскресенье вечером вся футбольная Испания (и не только) будет следить за битвой за Суперкубок страны. Трофей разыграют главные команды Испании – «Реал» и «Барселона». Наставник «сливочных» Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди, Тчуамени, Кроос, Вальверде, Беллингем, Родриго, Винисиус Жуниор.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» в Саудовской Аравии стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.