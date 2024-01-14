Сёмин отдал предпочтение «Реалу» в финале Суперкубка Испании

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от предстоящего финала Суперкубка Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и каталонская «Барселона».

Специалист отметил, что ждёт качественного футбола со стороны обеих команд, но предпочтение отдал подопечным Карло Анчелотти, которые выступают стабильнее.

«Барселона» же способна на многое, но на мой взгляд, сегодня она слабее по качеству игры, чем «Реал». У «Барселоны» нет своего Беллингема, который решает исход матчей», - приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

Игра состоится сегодня, 14 января. Свисток о начале поединка прозвучит в 22:00 по московскому времени.