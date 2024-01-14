«Жирона» провела худший матч в сезоне, но единолично возглавила Ла Лигу

В 20-м туре чемпионата Испании лидирующая «Жирона» гостила у явного аутсайдера, «Альмерии». Удивительно, но фаворит нанес только два удара по воротам. Серхио Аррибас дальним ударом проверил голкипера гостей. После скидки Серхио Акиеме во вратарской его партнеры не затолкали мяч в сетку. Аррибас наносил удар практически в упор, и голкипер ногой парировал. Аррибас с линии штрафной минимально промахнулся. На 80-й минуте Алеш Гарсия был удален за фол последней надежды.

«Алавес» просто чудом не обыграл фаворита и набрал только шестое очко в сезоне. «Жирона» вышла в единоличные лидеры.