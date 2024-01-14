«Жирона» провела худший матч в сезоне, но единолично возглавила Ла Лигу

В 20-м туре чемпионата Испании лидирующая «Жирона» гостила у явного аутсайдера, «Альмерии». Удивительно, но фаворит нанес только два удара по воротам. Серхио Аррибас дальним ударом проверил голкипера гостей. После скидки Серхио Акиеме во вратарской его партнеры не затолкали мяч в сетку. Аррибас наносил удар практически в упор, и голкипер ногой парировал. Аррибас с линии штрафной минимально промахнулся. На 80-й минуте Алеш Гарсия был удален за фол последней надежды.
«Алавес» просто чудом не обыграл фаворита и набрал только шестое очко в сезоне. «Жирона» вышла в единоличные лидеры.
Протокол игры
Максимиану Луиш•Монтес Сесар 79'84' (Каики Да Силва (84') • 84'Гонсалес Эдгар63' (Посо Алехандро (63') •Брандарис Хуан•Пубиль Марк68' (Рамазани Ларжи (68') •Акиеме Серхио• 56'Аррибас Серхио84' (Суарес Луис III (84') •Робертоне Лукас•Лопи Дион•Эмбарба Адриан69' (Мелеро Гонсало (69') •Баптистао Лео 21'
Гассанига Пауло•Мартинес Арнау• 90'Хуанпе Хуан• 65'Блинд Дэйли•Гутьеррес Мигель•Коуто Ян57' (Цыганков Виктор (57') •Мартин Иван•Гарсия Алеш• 80'Фернандес Валери 34'67' (Савио III (67') • 71'Торре Пабло57' (Солис Джон (57') •Довбик Артём67' (Стуани Кристиан (67')
14 января. Стадион "Повер Хорзе Стадиум".
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