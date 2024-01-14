​Футболиста «Атлетико» ограбили, угрожая оружием

Футболисты довольно часто стают жертвами грабителей. Очередной такой ужасный инцидент произошёл с игроком «Атлетико». Как сообщает Cadena COPE, четверо мужчин в капюшонах ворвались в дом Анхеля Корреа. Преступники угрожали аргентинцу и его семье оружием. Они унесли с собой деньги и драгоценности.

Гражданская гвардия прибыла на место преступления, чтобы собрать доказательства и помочь семье Корреа. К счастью, каких-либо телесных повреждений пострадавшие не получили.

В сезоне 2023/2024 Анхель Корреа провёл 23 матча. В них нападающий записал на свой счёт пять голов и один результативный пас на партнёра.