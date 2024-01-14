Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Футболиста «Атлетико» ограбили, угрожая оружием

14 Января 2024 • 17:48 Комментировать

Футболисты довольно часто стают жертвами грабителей. Очередной такой ужасный инцидент произошёл с игроком «Атлетико». Как сообщает Cadena COPE, четверо мужчин в капюшонах ворвались в дом Анхеля Корреа. Преступники угрожали аргентинцу и его семье оружием. Они унесли с собой деньги и драгоценности.

Гражданская гвардия прибыла на место преступления, чтобы собрать доказательства и помочь семье Корреа. К счастью, каких-либо телесных повреждений пострадавшие не получили.

В сезоне 2023/2024 Анхель Корреа провёл 23 матча. В них нападающий записал на свой счёт пять голов и один результативный пас на партнёра.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Анхель Корреа
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Спартак» решил судьбу Мозеса Салах решил, где продолжит карьеру «Барселона» готовит громкий трансфер за 80 миллионов евро «Зенит» приобрёл двух полузащитников, «Локомотив» забрал главного таланта России, а в Ростов едут Роналдо и Глушаков: главные трансферы недели Тер Штеген и Кунде могут уйти из «Барселоны» в другой топ-клуб В «Реале» хорошая новость перед финалом с «Барселоной» Хави рассказал, что думает об Анчелотти «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» Салах, Мане или Дрогба: назван лучший африканец в истории футбола В «Боруссии» удивлены физической формой Санчо
«Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» ​Умер легендарный Беккенбауэр «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне
Соболенко отдала только один гейм сопернице на старте Australian Open «Металлург» легко разобрался со «Спартаком» в КХЛ Селиваненко: Не понимаю удивления тому, что у Рублёва в первом круге выдался такой упорный матч Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России Ольховский объяснил, как Рублёв вырвал победу у 78-й ракетки мира в первом круге Australian Open «Адмирал» дома уверенно расправился с «Сибирью» «Вашингтон» в волевом стиле обыграл «Рейнджерс», Кузнецов отметился ассистом «Локомотив-Кубань» неожиданно переиграл ЦСКА Касаткина проиграла Остапенко в финале турнира в Аделаиде «Авангард» в гостях справился с «Амуром» и одержал пятую победу кряду
Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Альмерия Альмерия
Жирона Жирона
0
0
3.85 4.20 1.81
Видео
14.01.24 в 18:15
Кадис Кадис
Валенсия Валенсия
2.70 3.10 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Января
18:00 · Испания. Ла Лига
«Жирона» провела худший матч в сезоне, но единолично возглавила Ла Лигу
17:48 · Испания. Ла Лига
​Футболиста «Атлетико» ограбили, угрожая оружием
16:35 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» может досрочно сменить технического спонсора
16:27 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» намерен перехватить трансферную цель «Барселоны»
15:30 · Испания. Ла Лига
«Альмерия» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:16 · Испания. Ла Лига
Суарес: «Не думал, что мне вновь удастся поиграть в одной команде с Месси, Бускетсом и Альбой»
13:50 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Спартака» Мор дал прогноз на финал «Реал» - «Барселона»
13:49 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Лилля» интересен трём грандам
13:44 · Испания. Ла Лига
Титов сделал прогноз на матч «Реал» - «Барселона»
13:36 · Испания. Ла Лига
Просинечки выбрал между «Реалом» и «Барселоной»
13:01 · Испания. Ла Лига
Начо сам должен решить своё будущее в «Реале» слухи
12:45 · Испания. Ла Лига
Альгуасиль оценил игру Захаряна с «Атлетиком»
12:32 · Испания. Ла Лига
Хави: «Ямаль всегда уверен в себе»
11:20 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто: «Я уверен, что у нас не возникнет проблем с согласованием нового контракта»
09:24 · Испания. Ла Лига
Суарес высказался о матче «Реал» - «Барселона»
Все новости
Рекомендуем