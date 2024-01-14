​«Барселона» может досрочно сменить технического спонсора

«Барселона» может пойти на досрочную смену технического спонсора клуба. Контракт «сине-гранатовых» с компанией Nike действует до 2026 года, но каталонцы недовольны этим партнёрством и могут из него выйти. Испанское издание Sport сообщает о том, что сотрудничать с «Барселоной» хочет Puma. Эта компания готова предложить гранду Ла Лиги 200 миллионов евро в год, а также 100 миллионов в качестве бонусов.

На текущий момент «Барселона» занимает четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги. В воскресенье команда Хави проведёт битву против «Реала» в финале Суперкубка Испании. Не пропустите текстовую трансляцию.