Суарес: «Не думал, что мне вновь удастся поиграть в одной команде с Месси, Бускетсом и Альбой»

Новичок «Интер» Майами Луис Суарес высказался о воссоединении с Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой, с которыми вместе выступал в составе каталонской «Барселоны».

«Не думал, что мне вновь удастся поиграть в одной команде с Месси, Бускетсом и Альбой. Я думал, что Месси закончит карьеру в «Барселоне» – в клубе, которому он очень сильно благодарен, и в котором достиг всего, чего хотел. То же самое я могу сказать о Бускетсе и Альбе, но это футбол. Вещи могут быстро меняться», – сказал Суарес на пресс-конференции.

Напомним, Суарес покинул «Барселону» летом 2020 года, после чего сразу выиграл чемпионский титул Ла Лиги в составе мадридского «Атлетико».